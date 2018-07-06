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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية للنازحين في الحديدة

الرياض : واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم أمس توزيع المساعدات الغذائية للنازحين في السويدية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة يستفيد منها 696 فردا من إجمالي المخصص للمحافظة البالغ 22273 سلة غذائية. ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 269 مشروعا.

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