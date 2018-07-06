بعد ارتكابها مخالفات في فعالية "سعودي نايت".. "الترفيه" تلغي ترخيص الجهة المنظمة

تعلن الهيئة العامة للترفيه إلغاء الترخيص الممنوح لإحدى مؤسسات تنظيم المعارض والمؤتمرات، بشأن فعالية “سعودي نايت” التي كان من المقرر إقامتها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ يوم الخميس 28 شوال 1439هـ، وذلك بعد ارتكاب تلك المؤسسة عدداً من المخالفات والتجاوزات لشروط الموافقة على الترخيص.

وتوضح الهيئة أنها اتخذت قرارها مضطرة، بعد سلسلة متكررة من التجاوزات ارتكبتها الجهة المنظمة، بينها عدم الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالتنسيق المسبق مع الهيئة، فيما يخص حملات الترويج الخاصة بالفعالية وبيع التذاكر.

وتشير الهيئة إلى أن المخالفات قد تكررت، رغم تلقي المؤسسة المعنية إنذارا بضرورة تصحيح وضعها، دون أي استجابة من جانبها.

وتلفت الهيئة العامة للترفيه إلى أنها عملت بشكل فعال مؤخراً على تسهيل استقبال وتنظيم الحفلات لكبار نجوم العالم المحبوبين في المملكة، وفي مقدمتهم (ياني و نيللي و توبي كيث والشاب خالد)، وفي ظل وجود كثير من الفعاليات المقررة ضمن جدول أعمالها؛ تحث الهيئة جميع المؤسسات المنظمة، على ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات ولائحة تراخيص الأنشطة الترفيهية.

كما تشدد الهيئة العامة للترفيه على ضرورة التزام الجهة المنظمة برد مبالغ التذاكر المباعة، وفقاً للسياسات المتبعة في مثل تلك الحالات، وتنفيذاً للشروط الخاصة باتفاقية الشراء.. وتطالب الهيئة المنظمين بالحرص دائماً على تقديم أعلى المعايير الدولية المطبقة، على صعيد خدمة العملاء عالمياً، وتجنب ما قد يخيِّب أمل الجماهير.

