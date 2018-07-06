بعد تفعيل رسوم أمريكية بقيمة 34 مليار دولار.. الصين مضطرة لـ "هجوم مضاد"

قالت الصين إنها مضطرة لـ "هجوم مضاد"، وذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسومًا عقابية على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار اليوم الجمعة، بينما لم تكشف بكين عن تفاصيل بشأن الكيفية التي سترد بها.

وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم، إن الولايات المتحدة "شنت أكبر حرب تجارية في التاريخ، وإن ذلك سيضر بالنمو الاقتصادي العالمي".

وأضافت الوزارة أن الصين ستطلع منظمة التجارة العالمية على الوضع وستعمل مع دول أخرى لحماية التجارة الحرة والنظام متعدد الأطراف، موضحة أن البلاد ستواصل فتح أسواقها وتعميق الإصلاحات.

وكانت بكين قد ذكرت في وقت سابق أنها ستقوم بفرض رسوم انتقامية بنسبة 25% على واردات أمريكية بقيمة تماثل نفس قيمة السلع الصينية التي تأثرت بالرسوم الأمريكية.