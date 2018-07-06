إجلاء مئات الآلاف في اليابان وسط هطول غير مسبوق للأمطار

أجلت السلطات اليابانية مئات الآلاف من منازلهم في مساحات شاسعة من غرب ووسط البلاد اليوم، في وقت تشهد فيه هذه المناطق هطولا غزيرًا للأمطار وفيضانات مما تسبب في انهيارات أرضية وأسفر عن وفاة شخصين.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن سقوط الأمطار غير مسبوق، وحذرت من هطول المزيد حتى يوم الأحد على أجزاء من البلاد تغمرها المياه بالفعل.

كما قالت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث إنه حتى صباح اليوم تم إصدار أوامر لنحو 168 ألف شخص بمغادرة منازلهم تحسبًا لمزيد من الانهيارات الأرضية، ونصحت السلطات 1.2 مليون آخرين بالمغادرة.

وشمل ذلك أجزاء من المدينة السياحية وعاصمة البلاد القديمة كيوتو، حيث أغلقت السلطات بعض الجسور والمتنزهات القريبة من المياه مع ارتفاع منسوب الأنهار.