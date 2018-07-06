أسهم أوروبا مستقرة مع تأهب العالم لحرب تجارية

فتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة اليوم الجمعة مع تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بدخول رسوم أمريكية على واردات قادمة من الصين بقيمة 34 مليار دولار حيز التنفيذ ورد بكين بالمثل.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة (07:24 بتوقيت جرينتش)، بينما زاد المؤشر داكس الألماني ذي الثقل التصديري 0.1 بالمئة فقط.

كما ارتفعت أسواق الأسهم الصينية في التعاملات المتأخرة بعد خسائر في البداية قادتها إلى قرب أدنى مستوى في عامين خلال الجلسة الصباحية.