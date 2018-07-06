الأسهم السعودية تفقد مستوى 8200 نقطة مسجلة أسوأ أداء منذ 10 جلسات

عادت الأسهم السعودية للتراجع بنحو 69 نقطة بنسبة 0.85 في المائة لتغلق عند 8177 في أسوأ أداء منذ عشر جلسات بضغط من المصارف بقيادة "الراجحي" وكانت السوق رابحة واستطاعت التماسك في جلسة أمس الأول عقب يومين من التراجع، واستمر التماسك حتى منتصف جلسة أمس، حيث جاءت معظم الخسائر بعد منتصف الجلسة. وتأتي التراجعات على الرغم من التوقعات الإيجابية للقطاع المصرفي التي بدأت تظهر من بيوت الخبرة. ومع تداولات أمس السوق فقدت حاجز دعم مهم من ناحية فنية واستمرار التداول دون متوسط 21 يوما عند 8250 نقطة سيزيد الضغوط على السوق.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 8247 نقطة، وتراجع إلى 8174 نقطة فاقدا 0.88 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8177 نقطة فاقدا 69 نقطة بنسبة 0.85 في المائة. وارتفعت السيولة 16 في المائة بنحو 463 مليون ريال لتصل إلى 3.3 مليار ريال، بمعدل 37 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 24 في المائة بنحو 25 مليون سهم لتصل إلى 133 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.26 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 10 في المائة بنحو ثمانية آلاف صفقة لتصل إلى 89 ألف صفقة.

أداء القطاعات



تراجعت جميع القطاعات وتصدرها "الإعلام" بنسبة 2.9 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 2.8 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.7 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 39 في المائة بنحو 1.3 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 22 في المائة بقيمة 713 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 15 في المائة بقيمة 476 مليون ريال.



أداء الأسهم



تصدر الأسهم المتراجعة "الحكير" بنسبة 9.2 في المائة ليغلق عند 20.70 ريال، يليه "العقارية" بنسبة 4.8 في المائة ليغلق عند 13.94 ريال، وحل ثالثا "مجموعة الحكير" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 21 ريال. وفي المقابل تصدر المرتفعة "الوطنية" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 26.85 ريال، يليه "المتحدة للتأمين" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 13.34 ريال، وحل ثالثا "أمانة للتأمين" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 21.40 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بنسبة 26 في المائة بتداولات 859 مليون ريال، يليه "الإنماء" بنسبة 12 في المائة بتداولات 395 مليون ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 11 في المائة بتداولات 369 مليون ريال.



*وحدة التقارير الاقتصادية