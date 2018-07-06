تراجع طفيف لـ «نمو».. وقيم التداول تصعد إلى 6.7 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.17 في المائة لتغلق عند 2960 نقطة فاقدة خمس نقاط تقريبا، وارتفعت قيم التداول 353 في المائة بنحو 5.2 مليون ريال لتصل إلى 6.7 مليون ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 45 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 481 في المائة بنحو 458 ألف سهم لتصل إلى 553 ألف سهم، وبلغ معدل التدوير 3.3 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 6 في المائة إلى 147 صفقة. وتراجعت ثلاثة أسهم مقابل ارتفاع "ريدان" بنسبة 0.3 في المائة ليغلق عند 14.14 ريال. وتصدر المتراجعة "باعظيم" بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 24.80 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 0.17 في المائة ليغلق عند 11.50 ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بنسبة 0.16 في المائة ليغلق عند 30.50 ريال.
وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 572 ألف ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 348 ألف ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بقيمة 334 ألف ريال.
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