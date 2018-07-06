«الفاو»: انخفاض أسعار الأغذية عالميا 1.3 % .. وأداء واهن لأسواق الحبوب

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" أمس، إن معظم الأسواق شهدت بشكل عام أداء أضعف في الآونة الأخيرة، وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى زيادة التوترات في العلاقات التجارية العالمية. وتوقعت "فاو" أن يصل إنتاج الحبوب العالمي في 2018 إلى 2.586 مليار طن بانخفاض 64.5 مليون طن أو 2.4 في المائة عن مستوى الإنتاج القياسي في عام 2017.

وأوضحت أن أسعار الغذاء العالمية انخفضت في حزيران (يونيو) الماضي، على أساس شهري بفعل تراجع أسعار الذرة والقمح. وبحسب "رويترز"، فإن مؤشر "فاو" لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، سجل 173.7 نقطة في المتوسط الشهر الماضي بانخفاض 1.3 في المائة عن أيار (مايو) السابق. وأضافت "فاو": "التراجع على أساس سنوي يرجع في الغالب إلى الانخفاض المتوقع في إنتاج الذرة".

إلى ذلك، حذرت رابطة المزارعين الألمان أمس، من تراجع المحاصيل هذا العام بسبب انتشار الجفاف واستمرار درجات الحرارة المرتفعة لفترات طويلة، وفقا لـ"الألمانية". وقال يواخيم روكفيد رئيس الرابطة إن "رزق المزارعين في خطر" بسبب ظروف الطقس، التي ستتسبب في تراجع محصول الحبوب إلى 41 مليون طن، بتراجع كبير عن متوسط السنوات الخمس الماضية البالغ 48 مليون طن. وأضاف روكفيد أن المحاصيل لا تنمو بالمعدل الصحيح بسبب الارتفاع غير المعتاد في درجات الحرارة ونقص الأمطار في أوائل الصيف، وحث المزارعين على بدء الحصاد مبكرا.