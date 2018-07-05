تسارع وتيرة نمو قطاع الخدمات في أمريكا خلال الشهر الماضي

أظهر تقرير معهد إدارة الإمدادات الأمريكي الصادر اليوم الخميس نمو نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال حزيران/يونيو الماضي على خلاف التوقعات.

وذكر المعهد أن مؤشر القطاع غير الصناعي ارتفع إلى 1ر59 نقطة خلال أيار/مايو الماضي بعد ارتفاعه إلى 6ر58 نقطة خلال أيار/مايو الماضي، حيث تشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع. كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 3ر58 نقطة فقط خلال الشهر الماضي.

جاء الارتفاع غير المتوقع للمؤشر الرئيسي خلال الشهر الماضي، على خلفية ارتفاع المؤشر الفرعي لنمو نشاط الأعمال إلى 9ر63 نقطة خلال حزيران/يونيو الماضي مقابل 3ر61 نقطة خلال أيار/مايو الماضي. كما سجل مؤشر الطلبيات الجديدة بصورة ملحوظة إلى 2ر63 نقطة خلال حزيران/يونيو مقابل 5ر60 نقطة خلال أيار/مايو.

في المقابل تراجع مؤشر التوظيف من 1ر54 نقطة إلى 6ر53 نقطة خلال الفترة نفسها، وهو ما يشير إلى تباطؤ وتيرة نمو الوظائف في قطاع الخدمات.

وقال "أنطوني نايفيس" رئيس لجنة مسوح القطاع غير الصناعي في المعهد إنه وفقا لمؤشر القطاع غير الصناعي، فإن كل مجالات القطاع غير الصناعي وعددها 17 مجالا سجلت نموا، مضيفا أن المسؤولين الذين شملهم المسح "واصلوا تفاؤلهم بشأن حالة الأعمال والاقتصاد ككل.. وهناك قلق مستمر بشأن موضوع الرسوم الجمركية وقيود الطاقة الإنتاجية والتسليم".

وذكر تقرير المعهد أن المؤشر الفرعي للأسعار تراجع إلى 7ر60 نقطة خلال حزيران/يونيو الماضي مقابل 3ر64 نقطة خلال أيار/مايو الماضي وهو ما يعني تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار.

كان معهد إدارة الإمدادات قد أصدر يوم الاثنين الماضي تقريرا منفصلا أظهر ارتفاع مؤشر قطاع الصناعات التحويلية على خلاف التوقعات أيضا خلال حزيران/يونيو الماضي.

وذكر المعهد أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 2ر60 نقطة مقابل 7ر58 نقطة خلال أيار/مايو الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 4ر58 نقطة خلال الشهر الماضي.