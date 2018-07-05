دول الاتحاد الأوروبي تساند إجراءات لتقييد واردات الصلب

صوتت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس بالموافقة على إجراءات مؤقتة اقترحتها المفوضية الأوروبية لكبح واردات الصلب إلى الاتحاد في أعقاب قرار أمريكي بفرض رسوم جمركية على الصلب والألومنيوم من التكتل الذي يضم 28 دولة.

واقترحت المفوضية إجراءات تتضمن حصصا ورسوما جمركية لمنع قفزة متوقعة في واردات الصلب بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما على واردات الصلب والألومنيوم. ويخشى الاتحاد الأوروبي أن المنتجات التي سيتوقف تصديرها إلى الولايات المتحدة قد تغرق الأسواق الأوروبية.

وقال مصدر قريب من المفاوضات إن 25 دولة أعضاء بالاتحاد صوتت لصالح تلك الإجراءات، لكن ثلاث دول امتنعت عن التصويت.

ومصدرو الصلب الرئيسيون إلى الاتحاد الأوروبي هم الصين والهند وروسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وأوكرانيا.

وبمقتضى قواعد منظمة التجارة العالمية يمكن للاتحاد الأوروبي أن يفرض رسوما جمركية "لحماية مؤقتة" لفترة تصل إلى 200 يوم إذا توصل إلى نتيجة أولية بأن زيادة الواردات تسببت أو تهدد بالتسبب في ضرر شديد بقطاع الصلب في الاتحاد.