"الخضري" تدعو المساهمين إلى التصويت على زيادة رأس المال بنحو 255.8 مليون ريال

يسر مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري أن يدعو جميع مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر(الاجتماع الأول) في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين 17 ذو القعدة 1439 هـ الموافق 30 يوليو 2018م بفندق كارلتون المعيبد بطريق الدمام الخبر السريع بمدينة الخبر (https://goo.gl/maps/NT26QtLcFu42)، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق:

وسيتم التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال الشركة بمبلغ يصل إلى 255.8 مليون ريال عن طريق إصدار أسهم جديدة مقابل تسوية ما على الشركة من ديون لبعض دائنييها التجاريين من غير الأطراف ذات العلاقة والبالغة 166.217.594 ريال.

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

١-يحق لكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور الجمعية العامة غير العادية وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو عدد من المساهمين يمثلون 50 بالمائة على الأقل من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الإجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون 25 بالمائة من رأسمال الشركة. وفي حالة عدم اكتمال نصاب الاجتماع الثاني، ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.



٢-يجوز لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن إسم الوكيل وأن يكون مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسباً لإحداها أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن يرسل نسخة من التوكيل لمقر الشركة قبل يومين عمل على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي: شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، طريق الدمام الخبر السريع، أبراج مازن السعيد، ص.ب 3589 الخبر 31952 عناية: أمين سر مجلس الإدارة، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية (مرفق نموذج التوكيل).

٣-على المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد اسمائهم بكشف الحضور ومعهم هوياتهم الشخصية، ويمكن للمساهم تحديد موقع مقر الاجتماع خبر خرائط قوقل على الرابط التالي: https://goo.gl/maps/NT26QtLcFu42 .