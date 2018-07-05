الاتحاد الأوروبي يسمح باستخدام التبديل الرابع في الموسم المقبل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، ان كافة الفرق سيسمح لها باستخدام التبديل الرابع في الوقت الإضافي في كافة مسابقته بداية من الموسم المقبل.

ووضع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، المعني بصنع القواعد، التبديل الرابع في القوانين الخاصة باللعبة في مارس الماضي عقب عامين من الاختبار في مسابقات عديدة.

وكان ألكسندر يروخين أول لاعب يتم تقديمه كبديل رابع في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا عندما شارك مع منتخب البلد المضيف كبديل في المباراة التي فاز بها على المنتخب الإسباني في دور الستة عشر.

كما أعلن اليويفا أنه تم تعديل القانون المتعلق باستخدام الاتصالات الالكترونية في المجالات التقنية، مع السماح "للمعدات الصغيرة، والهواتف، والمعدات المحمولة يدويا" إذا كانت تتعلق بشكل مباشر برفاهية اللاعبين أو سلامتهم أو أسباب تكتيكية أو تدريبية".