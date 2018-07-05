وزير المالية المصري: نتوقع عجزا بنسبة 9.8% في ميزانية 2017-2018

قال وزير المالية المصري محمد معيط اليوم الخميس إن بلاده تتوقع أن يبلغ عجز ميزانية السنة المالية 2017-2018 المنتهية في 30 يونيو الماضي 9.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كانت مصر قالت في مارس الماضي إنها تستهدف عجزا في الموازنة يتراوح بين 9.5 و9.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 مقارنة مع 10.9 بالمئة في السنة السابقة.

وذكر الوزير في مؤتمر صحفي اليوم أن الإيرادات المتوقعة في ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019 ستبلغ 989 مليار جنيه (55.47 مليار دولار)، ستسدد منها مصر 817 مليار جنيه فوائد وأقساط ديون.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن خطة طرح السندات الدولية الجديدة للسنة المالية 2018-2019 وحجمها "خلال فترة قصيرة".