أعضاء مجالس إدارة الشركات الألمانية يتقاضون 71 ضعف دخل عامليهم

كشفت دراسة ألمانية تزايد الفارق بين رواتب رؤساء مجلس إدارة الشركات الألمانية الكبرى والعاملين في هذه الشركات العام الماضي.

وحسب الدراسة التي أجراها باحثو معه IMU المتخصص في أساليب إدارة الشركات والتابع لمؤسسة هانز بوكلر التي نشرت نتيجة الدراسة اليوم الخميس فإن متوسط دخل أحد أعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات المسجلة في مؤشر داكس لكبرى الشركات في ألمانيا بلغ العام قبل الماضي (2017) 71 ضعفا من متوسط دخل أحد العاملين بنفس الشركة.

بل إن متوسط دخل رؤساء مجلس الإدارة في هذه الشركات بلغ 97 ضعف معدل دخل العاملين بهذه الشركات.

وجاء فرانك أبل، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات البريد الألماني، على رأس رؤساء مجالس الإدارة الألمانية الأكثر دخلا في ألمانيا حيث بلغ راتبه 232 ضعف دخل العاملين حسبما أكد معدو الدراسة.

يشار إلى أن هذه هي المرة الخامسة التي يحسب فيها معهد IMU النسبة بين دخل العاملين في الشركات المسجلة في داكس أعضاء مجلس إدارة هذه الشركات.

وقال معدو الدراسة إن الفارق بين دخل أعضاء مجالس الإدارة والعاملين بهذه الشركات ارتفع بنسبة 70% وإن دخل أحد أعضاء مجلس إدارة شركات داكس كان عام 2005 يبلغ 42 ضعف دخل العامل العادي بهذه الشركة.

وأوضح الباحثون أن هذا الفارق شهد جمودا في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 ثم عاد إلى التزايد مرة أخرى.