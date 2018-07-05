المدينة المنورة .. تدشين معرض "سكة الفن"

دشن الأمير سعود بن خالد الفيصل أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة أمس الأول، معرض (سكة الفن) في محطة سكة الحجاز في المدينة المنورة، كما شهد توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس التنمية السياحية في منطقة المدينة المنورة وجمعية الثقافة والفنون في المدينة المنورة في مجال التدريب وعقد الورش المشتركة والتوظيف وتبادل الخبرات الإدارية فيما بينهم، إضافة إلى التعاون في تنظيم الفعاليات والاحتفالات والمسابقات المختلفة.
واستمع إلى شرح مفصل من المهندس فيصل المدني مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المنطقة، عن محتويات السكة وما تحتويه من فعاليات متنوعة ومهرجانات ثقافية وترفيهية وجلسات عائلية ذات طابع تراثي.
من جهته، عبر المهندس فيصل المدني مدير عام سياحة المدينة، عن شكره لأمير المنطقة بالنيابة على زيارته ودعمه المستمر لجميع الفعاليات والبرامج السياحية في المدينة المنورة.
وعدّ المدني مشروع محطة الحجاز، من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تشرف عليها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المنطقة، وتسعى من خلاله إلى خلق عديد من الفرص الوظيفية للشباب والفتيات، وإبراز المقومات السياحية للمدينة المنورة ومحافظاتها.
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