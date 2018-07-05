الأوبرا المصرية تحط رحالها في جدة

تحتضن جامعة دار الحكمة بجدة مساء اليوم أمسية موسيقية تنظمها الهيئة العامة للثقافة لفرقة دار الأوبرا المصرية بمشاركة عازفين مبدعين سيقدمون الأعمال الشهيرة في تاريخ الموسيقى العربية.
وتعد هذه الأمسية الثالثة التي تستضيفها الهيئة العامة للثقافة لفرقة دار الأوبرا المصرية، بعد أن استضافت الفرقة المصرية في مناسبتين ناجحتين، الأولى كانت في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض في شهر نيسان (أبريل) الماضي، والثانية أقيمت مساء الثلاثاء الماضي في مسرح المفتاحة ضمن افتتاح فعاليات "الأيام الثقافية" التي تنظمها الهيئة في مدينة أبها، حيث شهد مسرح المفتاحة حضورا جماهيريا كبيرا ملأ جنبات المسرح وتفاعل بشكل مميز مع روائع الطرب العربي الذي قدمته الفرقة المصرية.
وتهدف الهيئة من تنظيم هذه الأمسيات الموسيقية الكلاسيكية إلى توفير خيارات ثقافية راقية للجمهور في المملكة، وتعزيز حضور الفن الموسيقي الأصيل في المشهد الثقافي السعودي، وذلك انطلاقا من مسؤوليتها في الارتقاء بالإبداع ودعم الحراك الثقافي بفعاليات متنوعة تستقطب كل شرائح المجتمع.
وفي سياق متصل، تبدأ اليوم فعاليات مهرجان الموسيقى والتراث الغنائي في مصر، ويستمر حتى 12 من شهر تموز (يوليو) الجاري، بمشاركة فعالة من الهيئة العامة للثقافة بفرقة موسيقية مكونة من 19 شخصا ستؤدي الموروث الغنائي السعودي لمختلف مناطق المملكة.
ويشهد المهرجان مشاركة 550 مشاركا وموسيقيا من مختلف الدول العربية، وتشارك الهيئة العامة للثقافة كممثل للمملكة في هذا المهرجان من خلال انتداب فرقة محلية بهدف إبراز الموسيقى الشعبية العريقة التي تشتهر بها الجزيرة العربية عموما والمملكة على وجه الخصوص.
وتهدف الهيئة العامة للثقافة من خلال هذه المشاركة إلى تقديم الألوان الشعبية المحلية ونقل الموروث الشعبي بشتى ألوانه وصوره المختلفة لزوار المهرجان، الأمر الذي سيسهم في تعزيز التبادل الثقافي وتأسيس حوارات عديدة مع جمهور من مختلف دول العالم.
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