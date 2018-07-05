421 ألف حالة إسعافية بأشرها "الهلال الأحمر" .. 80 % منها حوادث مرورية

بلغ عدد الحالات الإسعافية التي بأشرها الهلال الأحمر السعودي 420662 حالة إسعافية خلال العام الماضي 2017، وذلك بمعدل يقدر بنحو 1681 حالة يوميا، وذلك بانخفاض 4 في المائة عن عام 2016.
وبحسب تقرير للهلال الأحمر اطلعت "الاقتصادية" عليه شكلت الحالات المنقولة للمستشفيات نحو 67.5 في المائة، حيث بلغ عدد 283851 حالة. فيما عولجت 30871 حالة في الموقع.
ورفضت نحو 20 في المائة من الحالات العلاج، حيث يقدر عددهم بـ 84332 حالة، فيما صنفت 6290 حالة باشرها الهلال الأحمر السعودي بالحالات غير الإسعافية، وتنوعت أسباب 14486 حالة.
وشكلت الحوادث المرورية جزءا كبيرا من إجمالي الحالات التي باشرتها فرق الهلال الأحمر، حيث تقدر نسبتها بما يقارب 80 في المائة في بعض المناطق.
إلى ذلك دشنت هيئة الهلال الأحمر السعودي الإصدار الجديد من تطبيق "أسعفني" لاستقبال بلاغات طلب الخدمة الإسعافية عبر الهواتف الذكية على أنظمة تشغيل أبل وأندرويد بست لغات مختلفة، بعد تطوير النسخة التجريبية واستقبال الملاحظات حولها وتطويرها لتواكب احتياجات المستخدمين، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية في جميع مناطق المملكة.
ويتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ وتتبع مساره، كما يتيح للفرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلغ، كما يوفر أيضا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم وأرقام الطوارئ للجهات الإغاثية الأخرى، وإمكانية إنشاء معلومات عن التاريخ الطبي.
ويدعم التطبيق أيضا المستخدمين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصّة من الصم والبكم لتقديم البلاغات من خلال إرسال رسالة استغاثة أو طلب الخدمة الإسعافية دون الحاجة إلى إجراء أي مكالمة مع غرفة العمليات.
ويأتي هذا التطبيق في إطار الجهود المبذولة من قبل هيئة الهلال الأحمر السعودي لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية لمحتاجيها ولضمان سرعة الوصول للحالات الطارئة في حال الحاجة إلى الخدمة الإسعافية، وزيادة دقة تحديد الموقع كما أنه يمكن لمستخدم التطبيق إرسال رسالة استغاثة عاجلة في حالات الطوارئ القصوى لكل من الهلال الأحمر والأشخاص المقربين له عن طريق خدمة الرسائل القصيرة.
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