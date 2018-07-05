ترقية الخرصان إلى رتبة لواء

قلد الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، في مكتبه في قصر الحكم، اللواء عبدالرحمن بن خرصان الخرصان مدير مرور منطقة الرياض، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.
ورفع الخرصان الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على الثقة الملكية، متمنيا أن يكون عند حسن الظن، معربا عن شكره لوزير الداخلية وأمير منطقة الرياض، على الدعم والتوجيه، سائلا الله العلي القدير التوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
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