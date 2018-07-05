جوازات الرياض تسجل أعلى نسبة معدل إصدار وتجديد للجواز السعودي

أكد اللواء سليمان السحيباني، مدير جوازات منطقه الرياض أن إدارة جوازات منطقة الرياض تواصل العمل بجميع الإمكانات وبكامل طاقاتها البشرية والتقنية لإنجاز المعاملات دون تأخير.
وقال السحيباني: إن إدارة جوازات منطقة الرياض تشهد هذه الأيام كثافة مراجعين، حيث سجلت إدارة الجواز السعودي أعلى معدل طباعة جواز سفر سعودي في يوم واحد، إذ تم إصدار وتجديد عدد 4094 جوازا سعوديا، عدا العمليات الأخرى مثل تسليم الجواز وتصاريح إذن السفر.
وأوضح السحيباني أن جوازات منطقة الرياض استعدت بكامل طاقتها بالكوادر البشرية والاحتياجات التقنية عبر هذه الخطة التي تأمل فيها لتحقيق توجيهات الحكومة بقياده خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ووزير الداخلية، وبمتابعه شخصية من أمير منطقة الرياض ومدير عام الجوازات في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وعلى جميع المواطنين والمقيمين وأصحاب العمل الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية بنظاميها (أبشر - مقيم).
وحث السحيباني على الاستفادة من خدمة استلام الجواز (إصدار – تجديد) عن طريق البريد السعودي (واصل) المتوافرة في مكاتب البريد السعودي في أرجاء مدينة الرياض التي تعمل حتى الساعة التاسعة مساء.
يذكر أن جوازات منطقة الرياض بدأت في تنفيذ الحملة الإعلامية التوعوية الخاصة بأهمية المحافظة على جواز السفر السعودي التي دشنتها المديرية العامة للجوازات أخيرا تحت عنوان (جوازك …. هويتك).
وشدد اللواء السحيباني على المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة إلى ضرورة الاهتمام بجوازات سفرهم والمحافظة عليها وعدم إهمالها أو رهنها، أو وضعها في الأماكن غير الآمنة واستشعار المخاطر الأمنية التي قد تنعكس على الوطن والمواطن نتيجة استخدام تلك الوثائق بطرق غير مشروعة من قبل الغير.
كما حث المواطنين عند وصولهم بتسجيل جوازاتهم لدى ممثليات وقنصليات المملكة في الخارج والاطلاع على أنظمة الدول الراغبين في السفر إليها والتأكد من صلاحية سريان الجواز قبل السفر.
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