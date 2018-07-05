الصَّرْفُ أنْ تتحوَّل بالشيء عن وجهته إلى وجهة أخرى كقولك: صَرَفتُه عن كذا، أو إلى كذا واستُعمل في صرف الأموال كقولك: صَرَفَتُ الدولار، جاء في المفردات للراغب ص482: "الصّرْفُ: رَدُّ الشيء من حالة إلى حالة، أو إبداله بغيره".
ومن معانيه كذلك: الإنفاق كقولك: صَرَفْتُ على بناء منزلي مليون ريال. جاء في المصباح: "وصَرَفْتُ المالَ: أَنْفَقْتُه".
يتبيَّن أنَّ للتركيب والسياق أثرا في المعنى، فالكلمة بحكم التطوّر الدلالي والتضمين والمجاز تنتقل من معنى إلى آخر وهذا يدلُّ على أنَّ اللغة تنمو وتتطوَّر وتتجدَّد.
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