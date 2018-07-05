«البيئة»: تخصيص 750 مليون ريال للخطة التنفيذية للزراعة العضوية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تخصيص 750 مليون ريال لخطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية التي أقرها مجلس الوزراء حتى 2030.

وقال المهندس أحمد العيادة وكيل الوزارة للزراعة، خلال مؤتمر صحافي عقد، أمس، إن الخطة روعي في إعدادها الآليات التي يعتمدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتتماشى مع مبادرات برنامج التحول الوطني، مبينا أنها ستؤدي إلى نقلة نوعية، وستكون حلقة وصل بين ما أنجز في الزراعة العضوية في المملكة خلال السنوات الماضية؛ وتطورها مستقبلا وعلى المدى الطويل.

وأشار العيادة إلى أن خطة العمل التنفيذية تحتوي على 11 نشاطا أبرزها، دعم صغار المزارعين العضويين بمبلغ يصل إلى 75 ألف ريال في السنة الواحدة وفقا للمساحة التي تصل إلى 50 هكتارا وحسب نوعية المحصول، وبمبلغ يصل إلى 25 ألف ريال في السنة الواحدة لرؤوس الماشية العضوية التي يبلغ عددها 100 رأس وحسب النوع، وبمبلغ يصل إلى 20 ألف ريال في السنة الواحدة للدواجن التي يبلغ عددها 5000 طائر، وبمبلغ يصل إلى 40 ألف ريال في السنة الواحدة للمناحل التي يبلغ عددها 200 خلية، وبمبلغ يصل إلى خمسة آلاف ريال في السنة الواحدة للاستزراع السمكي الذي يصل إلى خمسة هكتارات لكل حوض.

وأضاف العيادة، أن من أنشطة خطة العمل التنفيذية أيضا، تغطية تكاليف التفتيش والتوثيق للمزارع العضوية وتحت التحول، ودعم السلطات الرقابية في مجال الزراعة العضوية بالإمكانات البشرية والكوادر الفنية وبناء قدراتهم، وكذلك دعم الجمعية السعودية للزراعة العضوية من خلال تنفيذ ورش عمل ولقاءات لجميع أصحاب المصلحة بالزراعة العضوية، وتعزيز التعاون في مجال البحوث، إضافة إلى تطوير خدمات الإرشاد الزراعي لرفع كفاءة الإنتاج العضوي، وتحسين عمل جهات التفتيش والتوثيق وتشجيع الجهات الوطنية منها.

وأشار وكيل الوزارة للزراعة إلى أن ما تم التخطيط له منذ بداية اهتمام الوزارة بنشاط الزراعة العضوية في العام 1426هـ وإدخالها للمملكة وتطويرها وتنظيمها؛ تحقق بصدور موافقة مجلس الوزراء على سياسة الزراعة العضوية التي تهدف إلى إنتاج الغذاء الآمن ذي الجودة العالية، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، إضافة إلى ترشيد استهلاك مياه الري، ورفع مستوى الإنتاج العضوي ودعمه.

واختتم العيادة حديثه أن الوصول إلى زراعة عضوية مستدامة في المملكة يتطلب وضع سياسة وخطة عمل تكفل الدعم المباشر وغير المباشر للمزارع العضوي، وهو ما يؤدي إلى توفير منتجات زراعية غذائية عضوية نباتية وحيوانية آمنة وصديقة للبيئة، وذلك لزيادة الإنتاج العضوي ومقابلة الطلب المتزايد وتحفيز الإنتاج المحلي في هذا المجال، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية ومياه الري وترشيد استهلاكها.