«ولاء للتأمين» تفتتح 47 نقطة بيع وتوقعات بزيادة الإيرادات

أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني عن استلامها خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي، المتضمن الموافقة على افتتاح 47 نقطة بيع للشركة موزعة في مختلف مناطق المملكة.
وتوقعت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن يؤدي افتتاح هذه الفروع إلى زيادة المبيعات، مشيرة إلى أنها ستخدم عددا أكبر من عملائها وتوفير كل الاحتياجات التأمينية لهم.
وبينت أن الأثر المالي الجيد في أداء الشركة سيظهر ابتداء من الربع المالي الثالث لسنة 2018.
خدمات اعلامية
- مصرف الراجحي يطلق مبادرة هدية العيد للمحتاجين
- «المنافسة» توافق على استحواذ «نادك» على «الصافي».. ودراسة قطاع الأدوية
- مصرف الراجحي يعلن 93 فرعا ومركزا للتحويل للعمل خلال عيد الفطر المبارك
- ماليزيا تطلب تخفيضا حادا في تكلفة مشروع للسكك الحديدية
- الموافقة على إتمام عملية التركز الاقتصادي باستحواذ "نادك" على "الصافي دانون"
- صور امرأة أمريكية مع زرافة نافقة اصطادتها تثير غضبا على الإنترنت
- الصحة تطلق ثلاث مبادرات لتحفيز القطاع الخاص للتحول لشركات مساهمة عامة
- وزير التجارة: تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية يواكب الاهتمام العالمي ويوحد الجهود
- الإعلام الصيني يقلل من شأن تقلبات السوق مع اقتراب سريان الرسوم الأمريكية
- الصندوق الصناعي يطلق أكثر من 40 مبادرة للمساهمة في قيادة التحول الصناعي في المملكة
أضف تعليق