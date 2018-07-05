«ولاء للتأمين» تفتتح 47 نقطة بيع وتوقعات بزيادة الإيرادات

أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني عن استلامها خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي، المتضمن الموافقة على افتتاح 47 نقطة بيع للشركة موزعة في مختلف مناطق المملكة.

وتوقعت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن يؤدي افتتاح هذه الفروع إلى زيادة المبيعات، مشيرة إلى أنها ستخدم عددا أكبر من عملائها وتوفير كل الاحتياجات التأمينية لهم.

وبينت أن الأثر المالي الجيد في أداء الشركة سيظهر ابتداء من الربع المالي الثالث لسنة 2018.