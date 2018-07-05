مفاجآت صيف دبي تمنح متسوقيها جوائز تفوق قيمتها 7 ملايين درهم

تقدم مفاجآت صيف دبي الكثير من الفرص لربح جوائز قيمة تتنوع بين السيارات والذهب والمجوهرات والمبالغ النقدية وغيرها الكثير، حيث يمكن لكل المتسوقين في معظم مراكز التسوق خلال حدث المفاجآت الاستفادة من عروض تسوق جذابة على مختلف أنواع البضائع والمشاركة في سحوبات يومية على جوائز متنوعة تفوق قيمتها سبعة ملايين درهم.

ويتيح "ميركاتو" للمتسوقين ضمن حملة "تسوق واربح" المشوقة، فرصة الفوز بسيارة يوكن دينالي الفاخرة أو برحلة عائلية إلى تايلاند عند إنفاق 200 درهم، أما عند إنفاق 200 درهم ضمن حملة "تسوق واربح" في "ابن بطوطة مول" تمنح للزوار فرص ربح قسائم نقدية وجوائز أسبوعية عديدة، إضافة إلى إمكانية الدخول في السحب على سيارة أودي أي 4 الجديدة التي يعلن عن فائزها في نهاية مفاجآت صيف دبي.

ويقدم "دبي فستيفال سيتي مول" للزوار فرصا عديدة للفوز، إذ يحصل 33 رابحا على قسيمة شراء تبلغ قيمتها ألف درهم كل أسبوع تستخدم في المركز عند إنفاقهم 300 درهم في أي محل تجاري، إضافة إلى سحب على سيارة لكزس NX الفاخرة ذات السبع مقاعد لرابح واحد.

هذا ويتيح "سوق التنين 2" للمتسوقين كل أسبوع فرصة الدخول في السحب وفوز سيارة دودج رام عند إنفاق 200 درهم في أي مطعم أو محل تجاري في المركز، كما يقدم "سيتي سنتر مردف" أيضا جائزة قيمة تتمثل في سيارة نيسان باترول عند إنفاق 300 درهم في المركز. ويستطيع زوار "دبيمارينا مول" الترفيه والربح في الوقت نفسه من خلال فعالية مميزة توفر فرصة الفوز بـ25 ألف درهم عند إنفاق 100 درهم أو أكثر، حيث يحصل الزوار عند إبراز إيصالات الشراء على فرصة دخول "غرفة الكرات" التي أنشئت خصيصا للمناسبة ومحاولة العثور على واحدة من 50 كرة ذهبية اللون، وذلك للحصول على منتجات بأسعار مخفضة في المركز إضافة إلى فرصة الفوز بالجائزة الكبرى.

ويمنح "مول الإمارات" للمتسوقين مبلغا مذهلا بقيمة 15 ألف درهم خلال الأسابيع الستة من حدث المفاجآت وفرصة الدخول في السحب عند إنفاق 650 درهما لنيل الجائزة، في حين يحصل كل من ينفق أكثر من ألف درهم خلال مفاجآت صيف دبي على خدمة توصيل مجانية، يمكن طلبها في مكتب كبار الشخصيات بالمركز.

يقدم "دبي مول" للمتسوقين جوائز مشوقة، حيث سيحصل ستة متسوقين من خلال سحب أسبوعيا على 100 ألف ميل من برنامج طيران الإمارات سكاي واردز، ويحصل فائز محظوظ واحد في نهاية مفاجآت صيف دبي على الجائزة الكبرى التي تقدر بمليون ميل من برنامج طيران الإمارات سكاي واردز، وذلك عند إنفاق ما قيمته 100 درهم أو أكثر في أي متجر بالمركز.

ويجب على الراغبين بالمشاركة في السحب القيام بتحميل تطبيق "دبي مول" للأجهزة المتحركة والتسجيل ومسح كل فاتورة تصل قيمتها إلى 100 درهم أو أكثر.

هذا وتقيم "ذا أوتلتفيليدج" حملة "تسوق واربح" التي توفر لفائز واحد كل أسبوع تشكيلة مختارة من الجوائز طوال مفاجآت صيف دبي، ومنها الإقامة لشخصين ولمدة عطلتين لنهاية الأسبوع في فندق لابيتا في منتجع دبي باركس آندريزورتس، وأربعة تذاكر دخول سنوية إلى متنزهات ألعاب موشنجيت وبوليوود باركس، وجوائز بقيمة 20 ألف درهم يمكن استخدامها في أنحاء الوجهة، وذلك عند إنفاق 200 درهم كحد أدنى في المول.

وتتيح وجهة "لامير" أيضا عبر حملة "تسوق واربح" للمتسوقين عند إنفاقهم 250 درهما على بطاقة "امسح واربح"، التي توفر فرصة الفوز بجوائز تشمل: 100 تذكرة للعائلات لدخول متنزه لاجونا المائي خلال موسم مفاجآت صيف دبي، إضافة إلى خصومات من منافذ التجزئة والمطاعم المشاركة. تقدم المتاجر المشاركة التي تندرج تحت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات عديدا من الخصومات والعروض لمدة شهر كامل ابتداء من الثامن من حزيران (يونيو) حتى الثامن من تموز (يوليو). إذ يقدم متجر الليالي للمجوهرات مجموعة من العروض، إضافة إلى الحصول على خاتم مجاني بقيمة 1900 درهم عند إنفاق أكثر من عشرة آلاف درهم على مجموعة "تيسيتوار"، أو عند إنفاق أكثر من 20 ألف درهم على مجموعة "جوا دو فيفر". كما يحظى محبو المجوهرات على خصم إلى 1.100 درهم على أساور الألماس وخصم يصل حتى 3500 درهم على خواتم عشرة قيراط. ويوفر متجر مالابار للألماس والساعات فرصة الحصول على قطع ذهبية تبلغ ثلاثة آلاف درهم عند شراء أي قيمة من الألماس، بينما يحصل زوار متجر الملكي للمجوهرات على ساعة يد عند شراء ما قيمته ألف درهم كحد أدنى على الذهب أو المجوهرات.