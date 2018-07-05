ريفالدو ينصح نيمار بريال مدريد

نصح البرازيلي السابق ريفالدو مواطنه نيمار دا سيلفا بالرحيل عن ناديه الحالي باريس سان جرمان الفرنسي والانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وقال ريفالدو في مقابلة نشرتها أمس صحيفة "بيلد" الألمانية إنه إذا أراد نيمار الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم فعليه أن يلعب لمصلحة الأندية الأكبر في العالم.

وأضاف اللاعب البرازيلي السابق (46 عاما) قائلا "في باريس سان جرمان تحت القيادة الجديدة للمدرب توماس توخيل لن يحصل أبدا على لقب أفضل لاعب في العالم".

ويرى ريفالدو أن كرة القدم التي يحتاج إليها نيمار موجودة في إسبانيا، وتابع "ولهذا فمن المهم للغاية أن ينتقل نيمار لريال مدريد".

وكان النادي الإسباني قد نفى أمس الأول قيامه بتقديم عرض مالي يبلغ 310 ملايين يورو لضم النجم البرازيلي، الذي رحل عن برشلونة للانتقال إلى النادي الباريسي في الموسم الماضي.

ويخوض نيمار في الوقت الراهن غمار منافسات كأس العالم مع البرازيل وتنتظره مواجهة من العيار الثقيل أمام بلجيكا في دور الثمانية.