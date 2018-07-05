مبابي .. مشكلة ممتعة لديشان

ستكون كيفية الاستفادة من جهود كيليان مبابي في اختراق دفاع أوروجواي القوي الشغل الشاغل لديدييه ديشان مدرب فرنسا قبل مواجهة الفريقين غدا في دور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا. وتمت مقارنة المهاجم الشاب بالفعل مع بيليه، حيث برز كعامل حاسم في تشكيلة فرنسا لكن يجب أن يستغل كل الفرص التي تتاح أمامه حتى يمكنه إحداث التأثير اللازم خلال المباراة التي ستقام في ملعب نيجني نوفجورود.

وطريقته المثلى للاستفادة من سرعة اللاعب البالغ عمره 19 عاما ومهارته الفائقة في إنهاء الهجمات، التي ظهرت بوضوح في هدفين خلال الانتصار 4/3 على الأرجنتين في دور الـ 16، كانت محل نقاش وبحث خلال كأس العالم، لكنها بالطبع مشكلة ممتعة بالنسبة لديشان، الذي قال "لا يمكنني الشكوى من امتلاك لاعبين يمكنهم اللعب في أكثر من مركز في الهجوم، لكن يجب التأكد أنه سيتم وضعهم في أكثر مركز يناسبهم في الملعب". ورغم أن النقاد والمحللين يرون أن أفضل مركز لمبابي هو رأس الحربة الصريح، إلا أن ديشان من المرجح أن يشركه في الجانب الأيمن من الهجوم في مواجهة أوروجواي وإلى جواره أوليفييه جيرو وأنطوان جريزمان في خط هجوم فرنسا. وستكون فرنسا بحاجة إلى حشد كل طاقاتها الهجومية لاختراق دفاعات أوروجواي وسيصبح الأمر بمنزلة آلة حفر تحاول اختراق أرضية صلبة.

وحافظ المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية على شباكه نظيفة في ست من بين آخر سبع مباريات، حيث يمثل الثنائي دييجو جودين وخوسيه خيمنيز جدارا حقيقيا.