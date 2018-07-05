ريال مدريد: لم نفاوض مبابي

نفى نادي ريال مدريد الإسباني أمس تقديمه عرضا ماليا ضخما لباريس سان جرمان الفرنسي لضم اللاعب كيليان مبابي، أحد أبرز الوجوه الصاعدة في الكرة العالمية.

ونشرت بعض من وسائل الإعلام الفرنسية خلال الأيام الماضية أخبارا عن توصل ريال مدريد لاتفاق مع باريس سان جرمان لضم المهاجم الفرنسي مقابل 270 مليون يورو.

وقال النادي الإسباني في بيان له: "ريال مدريد يؤكد أن هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق، ريال مدريد لم يقدم أي عرض لباريس سان جرمان أو للاعب ويعرب عن أسفه لانتشار مثل هذه المعلومات التي تتناقض مع الحقيقة".

ويعد مبابي أحد أهم نجوم بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، ويخوض مع المنتخب الفرنسي غدا مباراة من العيار الثقيل أمام أوروجواي في دور الثمانية لهذه البطولة.

وانتقل اللاعب الفرنسي في الموسم الماضي إلى صفوف باريس سان جرمان على سبيل الإعارة قادما من موناكو، حيث تعهد النادي الباريسي بضمه نهائيا في موسم الانتقالات الحالي مقابل 185 مليون يورو. وكان ريال مدريد قد نفى الأحد الماضي قيامه بتقديم عرض للاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جرمان أيضا.

ولكن ما لم ينفه ريال مديد حتى الآن هو الأخبار التي انتشرت في الأيام الأخيرة عن رحيل اللاعب البرتغالي كريسيتانو رونالدو عن صفوفه.