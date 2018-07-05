23 مليون إنجليزي تابعوا ركلات الترجيح

تابع أكثر من 23 مليون مشاهد إنجليزي ركلات الترجيح في المباراة بين منتخب بلادهم ونظيره الكولومبي في الدور ثمن النهائي لمنافسات كأس العالم، بحسب أرقام قنوات محلية، ما يشكل أكبر عدد من المشاهدين لحدث رياضي مباشر منذ الحفل الختامي لأولمبياد لندن 2012.

وبلغ المنتخب الإنجليزي الدور ربع النهائي لكأس العالم للمرة الأولى منذ 2006، بفوزه على كولومبيا 4/ 3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1/1 في الوقتين الإصلي والإضافي، إلا أن الأهم بالنسبة لمنتخب "الأسود الثلاثة"، كان كسره لعنة هذه الركلات التي أقصته ثلاث مرات من البطولة.

وأفادت شبكة "آي تي في" الإنجليزية التي تتشارك حقوق البث المباشر لمباريات المونديال الروسي مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن 23,6 مليون مشاهد تابعوا الدقائق الخمس التي استغرقتها ركلات الترجيح للمباراة التي أقيمت في ملعب سبارتاك في موسكو.

وأشارت إلى أن معدل متابعي المباراة بكاملها بلغ 20,1 مليون شخص، بينما سجل عدد المشاهدين حدا أقصى بلغ 24,4 مليون شخص. وتتشارك "آي تي في" و"بي بي سي" نقل المباريات في إنجلترا بشكل مباشر. وفي حين بثت مباراة الدور ثمن النهائي عبر "آي تي في"، ستقوم "بي بي سي" بنقل مباراة الدور ربع النهائي ضد السويد، التي يتوقع أن يتخطى فيها عدد المشاهدين الرقم الذي سجل البارحة الأولى.