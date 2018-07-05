شراء كبد أبيدال بلا مخالفة

نفى نادي برشلونة الإسباني ما ذكرته تقارير بالصحافة الإسبانية أمس حول أنه جرى شراء "كبد" بطرق غير مشروعة عندما احتاج المدافع السابق إيريك أبيدال عملية زرع كبد في عام 2012.

وذكر نادي برشلونة في بيان "بعد ما نشر بشأن عملية الزرع التي أجريت لإيريك أبيدال، ننفي بشكل قاطع وجود أي مخالفة، لا يمكن التشكيك في نزاهة أبيدال ونزاهة المؤسسة التي أنشأها بعد خضوعه للعملية".

وكانت فحوص طبية قد كشفت معاناة أبيدال في عام 2011 من سرطان في الكبد، وخضع لعملية زرع كبد في عام 2012.

وذكر موقع "الكونفيدنسيال"الإخباري الإسباني أن مكالمات هاتفية مسربة كشفت أن برشلونة قام بشراء الكبد لأبيدال بشكل غير مشروع، رغم أن النادي أعلن حينها أن ابن عم أبيدال، ويدعى جيرارد، تبرع له بجزء من كبده". وأضاف الموقع الإخباري أن الشرطة لديها أربع مكالمات هاتفية لساندرو روسيل الذي كان رئيس نادي برشلونة في ذلك الوقت، تكشف الأمر.

ويخضع روسيل لتحقيقات في قضية غسل أموال، ويقبع في أحد السجون الإسبانية منذ أيار (مايو) 2017.

وأوضح الموقع أن واحدة من المحادثات الهاتفية كانت مع شخص، قال لروسيل، في إشارة على ما يبدو لأبيدال، "ساندرو، إنه ضدنا، لقد اشترينا لهذا الرجل كبد بطريقة غير مشروعة".

وعلق باو مولينز محامي روسيل بشأن ما ذكرته التقارير قائلا إنه يعتقد أن تسريبات تحقيقات الشرطة، تأتي بهدف التأثير على موكله قبل المحاكمة.

وقال المحامي في تصريحات لإذاعة "راك1" الكتالونية أمس "أشعر بدهشة شديدة إزاء ما نشر من معلومات وأراها غريبة لأنه في كل مرة نتقدم فيها باستئناف إلى المحكمة الوطنية، يتم تسريب روايات إخبارية كهذه من قبل المافيا المتوغلة في جهاز الشرطة".

وأضاف: "لا نعرف شيئا بشأن هذا التقرير، ولكنه يزعجني، حيث جاء بعد عام من حبس موكلي وفي الوقت الذي ننتظر فيه المحاكمة".