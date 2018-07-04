منظمة التجارة: التوترات التجارية بدأت تؤثر على الاقتصاد العالمي

قالت منظمة التجارة العالمية اليوم الأربعاء، في تقرير عن القيود التجارية بين دول مجموعة العشرين، إن الحواجز التجارية التي أقامتها اقتصادات كبرى قد تعرض للخطر تعافي الاقتصادي العالمي، حيث بدأت آثارها في الظهور بالفعل.

وقال روبرتو أفيفيدو المدير العام للمنظمة "يشكل هذا التصعيد المتواصل تهديدا خطيرا للنمو والتعافي في جميع الدول، وبدأنا نرى أن هذا انعكس في بعض توقعات النشاط الاقتصادي".