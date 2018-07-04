صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد الألماني 2.1% في 2019

اشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى استمرار استقرار الوضع الاقتصادي في ألمانيا في العام المقبل.

وتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد الألماني في 2019، نموا بنسبة 1ر2%، وأن يعاود معدل البطالة الانخفاض بنسبة 3.5% بزيادة طفيفة بمقدار 1ر0 نقطة مئوية، مع استمرار معدلات التضخم عند 1.7%.

في الوقت نفسه، حذر الصندوق من مخاطر مرتفعة قد تؤثر على مناخ الاستثمار والصادرات الألمانية، ومن بين هذه المخاطر، خروج بريطانيا بدون اتفاق مع الشركاء الأوروبيين، وزيادة السياسة الحمائية ولاسيما في الولايات المتحدة والنظام الجديد لتوزيع الأعباء داخل منطقة اليورو.