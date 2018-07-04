ارتفاع وتيرة نمو قطاع الخدمات في بريطانيا إلى أعلى مستوياتها منذ 8 أشهر

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في بريطانيا خلال يونيو المقبل بأعلى وتيرة له منذ 8 أشهر، وهو ما يعزز التوقعات بزيادة أسعار الفائدة في المدى القريب في بريطانيا.

ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات الصادر عن مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" و"المعهد القانوني للمشتريات والإمداد" إلى 55.1 نقطة خلال يونيو الماضي، مقابل 54 نقطة خلال مايو الماضي. كان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر عند مستوى 54 نقطة.

في الوقت نفسه، ظل المؤشر فوق مستوى 50 نقطة للشهر الثالث والعشرين على التوالي، في حين سجل أعلى مستوى له منذ أكتوبر الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وكان التحسن العام في طلب العملاء وبخاصة بالنسبة للشركات والخدمات المالية وحالة الطقس الأفضل من المعتاد عززت الإنفاق الاستهلاكي.

وقال "كريس ويليامسون" كبير خبراء اقتصادات الأعمال في مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" إن "النمو القوي لنشاط قطاع الخدمات يضيف مؤشرات على أن تعافي الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام يفتح الباب أمام زيادة سفر الفائدة في أغسطس المقبل وبخاصة عندما ننظر إليه إلى جانب الأنباء التي تشير إلى تزايد الضغوط التضخمية".

وأضاف أن البيانات تشيرِإلى احتمال نمو الاقتصاد البريطاني بمعدل 0.4% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام الحالي مقابل 2ر0% خلال الربع الأول.

وقالت "روث جريجوري" المحللة الاقتصادية في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" للدراسات الاقتصادية إن بيانات النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات تقدم تأكيدا إضافيا على أن ضعف النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي كان مؤقتا وأن ضغوط تكاليف الأجور في قطاع الخدمات تتزايد، مضيفة أنها تعتقد أن بنك إنجلترا المركزي سيرفع سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل المقرر يوم 2 أغسطس المقبل.

ويحسب تقرير "آي.إتش.إس ماركيت" و"المعهد القانوني للمشتريات والإمداد"، فإن الطلبيات الجديدة لدى قطاع الخدمات سجلت أسرع معدل نمو لها منذ عام، على خلفية إطلاق منتجات جديدة ومبادرات تسوية جديدة وتحسن الأحوال الاقتصادية.

في الوقت نفسه، فإن الزيادة في أعداد الوظائف في القطاع كانت طفيفة خلال يونيو الماضي، ليظل معدل توفير الوظائف فيه عند أقل مستوى له منذ 13 شهرا.

وعلى صعيد التضخم أشار التقرير إلى أن زيادة كبيرة وسريعة في أعباء النفقات حيث أدت زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج والتشغيل إلى ارتفاع أسعار المنتجات بأسرع وتيرة لها منذ مارس الماضي.