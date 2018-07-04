اياتا: الطلب العالمي على الشحن الجوي يرتفع 4.2% في مايو

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) اليوم الأربعاء إن الطلب العالمي على الشحن الجوي ارتفع 4.2 في المئة في مايو أيار 2018.

وأضاف اياتا أن الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي نمت 6.2 في المئة على أساس سنوي في مايو أيار.

وقال الرئيس التنفيذي لاياتا إنه يتوقع أن ينمو الطلب على الشحن الجوي أربعة بالمئة في 2018، لكن تلك التوقعات تثبطها أي رسوم جمركية جديدة قد يتم فرضها.