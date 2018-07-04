الصين تقلص تدخلها في سعر اليوان مقارنة مع 2015

قالت مصادر مطلعة على السياسة الصينية إن بكين تشعر بالارتياح لتراجع اليوان وإنها تتدخل فقط لمنع أي انخفاضات سريعة ومزعزعة للاستقرار أو لإستعادة ثقة السوق بينما يفقد الاقتصاد قوته الدافعة ويواجه مخاطر من احتدام نزاع تجاري مع الولايات المتحدة.

ومع هبوط الأسهم وتراجع العملة الصينية دون مستوى نفسي عند 6.7 يوان للدولار يوم الثلاثاء، قال تجار إن بنوكا مملوكة للدولة بذلت جهودا لرفع سعر العملة.

وتتصرف هذه البنوك في بعض الأحيان بالنيابة عن البنك المركزي.

وقال ثلاثة مصادر على دراية بتوجهات صانعي السياسة النقدية لرويترز قبل التدخل الأخير إن السلطات واثقة في كل الأوقات بأنها لن تضطر إلى استخدام احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية بشكل كثيف للدفاع عن اليوان كما حدث في عام 2015. وقالت المصادر إن بكين، بعد دروس عام 2015، تعتبر أن لديها السياسات المناسبة التي تحول دون حدوث أي مبيعات مزعزعة لاستقرار اليوان.