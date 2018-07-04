تراجع وتيرة نمو قطاع الخدمات في روسيا إلى أقل مستوياتها منذ 25 شهرا

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء تراجع وتيرة نمو قطاع الخدمات في روسيا خلال يونيو الماضي إلى أقل مستوى لها منذ أكثر من عامين.

وبحسب تقرير مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في روسيا خلال الشهر الماضي إلى 3ر52 نقطة مقابل 1ر54 نقطة خلال مايو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 6ر54 نقطة.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وتراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة لدى قطاع الخدمات إلى أقل مستوى له منذ منتصف .2016 كما تراجع مؤشر التوظيف في القطاع لأول مرة منذ ديسمبر .2016

وعلى صعيد الأسعار وصل المؤشر الفرعي لأسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2015، ورغم ذلك فإن أسعار البيع لم تزد إلى بنسبة بسيطة حيث انخفضت إلى أقل مستوى لها منذ 4 أشهر في ظل ضعف الطلب.