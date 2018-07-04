ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية مستقلة نشرت اليوم الأربعاء استمرار ارتفاع وتيرة نمو قطاع الخدمات في الصين خلال يونيو الماضي، حيث ارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات القطاع إلى 9ر53 نقطة.

كان المؤشر الذي تصدره مؤسسة "كايشين" الإعلامية الصينية قد سجل في مايو الماضي 9ر52 نقطة. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

في الوقت نفسه تراجع المؤشر الفرعي للإنتاج في القطاع رغم استمراره فوق مستوى 50 نقطة، كما سجل المؤشر الفرعي لأسعار مستلزمات الإنتاج ارتفاعا قويا خلال يونيو الماضي.