أسهم اليابان تغلق منخفضة مع تراجع شركات التكنولوجيا

انخفض المؤشر نيكي للأسهم اليابانية للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء، مع هبوط أسهم شركات صناعة الرقائق الأمريكية مما أثر سلبا على قطاع التكنولوجيا، وانخفاض سهم فاست ريتيلينج ذي الثقل بسبب تباطؤ المبيعات.

وتراجع المؤشر نيكي القياسي 0.31 بالمئة ليغلق عند 21717.04 نقطة، بعدما نزل إلى 21604.18 نقطة.

وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا المتقدمة مقتفية أثر نظيرتها في وول ستريت، مما ضغط على المؤشر نيكي.

وهبط سهم طوكيو إلكترون 4.44 بالمئة وأدفانتست كورب 4.29 بالمئة وسومكو كورب 4.74 بالمئة وسكرين هولدنجز 4.18 بالمئة.

وكان المؤشر ناسداك المجمع الزاخر بأسهم التكنولوجيا انخفض 0.86 بالمئة في بورصة وول ستريت أمس الثلاثاء، مع هبوط أسهم شركات صناعة الرقائق بعدما هوى سهم ميكرون تكنولوجي حين منعتها محكمة أمريكية مؤقتا من بيع 26 منتجا من الرقائق في البر الرئيسي.

ونزل سهم فاست ريتيلينج 2.15 بالمئة بعدما تراجعت مبيعاتها في متاجر يونيكلو المفتوحة منذ 13 شهرا على الأقل في اليابان بنسبة أربعة بالمئة في يونيو حزيران مقارنة بها قبل عام، حيث قلص الطقس البارد الطلب على الملابس الصيفية.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.03 بالمئة لينهي الجلسة عند 1693.25 نقطة.