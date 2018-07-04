أسهم أوروبا تتراجع متأثرة بضغط المخاوف التجارية على قطاع التكنولوجيا

تراجعت الأسهم الأوروبية في أوائل تعاملات اليوم الأربعاء مع استمرار المخاوف بشأن التجارة العالمية في الوقت الذي تضررت فيه المعنويات تجاه أسهم شركات أشباه الموصلات على وجه الخصوص بعد أن حظرت مايكرون الأمريكية بيع رقائق إلى الصين.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 07:23 بتوقيت جرينتش، وتراجع المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة والمؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3 بالمئة.

وكانت التعاملات متقلبة قبيل الموعد النهائي المنتظر أن تفرض فيه الولايات المتحدة رسوما جمركية على واردات من البضائع الصينية بقيمة 34 مليار دولار في السادس من يوليو تموز.

وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 0.5 بالمئة بفعل هبوط أسهم شركة إس.تي مايكرو لصناعة الرقائق وشركة إنفينيون بنحو اثنين بالمئة.