«الإسكان» تخصص 122 ألف وحدة في الرياض والشرقية ومكة خلال 16 شهرا

فيما تعهدت وزارة الإسكان بتخصيص 235 ألف وحدة سكنية عن طريق البيع على الخريطة خلال عامي 2017 – 2018، خصصت الوزارة نحو 122242 وحدة سكنية في ثلاث مناطق وهي، الرياض والشرقية ومكة المكرمة خلال الأشهر الـ 16 الأخيرة.

ووفقا لبيانات صادرة عن الوزارة اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منها، فإن منطقة مكة المكرمة استحوذت على النسبة الكبرى البالغة 20.7 في المائة بـ48811 وحدة سكنية بيع على الخريطة، فيما جاءت منطقة الرياض ثانيا بنسبة 16.5 في المائة بـ 38826 وحدة سكنية، وجاءت منطقة الشرقية ثالثا بنسبة 14.7 في المائة بـ34605 وحدة سكنية بيع على الخريطة. وتعمل الوزارة حاليا على زيادة تخصيص أعداد الوحدات السكنية في المناطق الثلاث، "الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة"، بسبب كثره أعداد المستحقين فيها ورغبتهم في الحصول على وحدات السكنية في هذه المناطق.

وبحسب بيانات الوزارة، فإن الوحدات السكنية التي تم تخصيصها منذ بداية شباط (فبراير) 2017 وحتى منتصف حزيران (يونيو) 2018 وتم الإعلان عنها أخيرا، تمثل نحو 52 في المائة من إجمالي أعداد الوحدات السكنية المطروحة عن طريق البيع على الخريطة البالغة 235 ألف وحدة سكنية في برنامج سكني 2017 – 2018.

ووقعت الوزارة شراكات مع مجموعة من المطورين العقاريين المؤهلين لتنفيذ المشاريع السكنية في مناطق المملكة المختلفة على أراضي الوزارة وكذلك على أراضي القطاع الخاص، في إطار السعي إلى رفع نسب التملك السكني وتوفير خيارات سكنية متنوعة للمواطنين تمتاز بجودتها والسعر المناسب. وتستهدف توفير وحدات سكنية بأسعار تراوح بين 250 و750 ألف ريال، لتكون متناسبة مع جميع شرائح المجتمع وتتوزع في مختلف مناطق ومدن السعودية، وتعزيز الشراكة مع المطورين والممولين المؤهلين من ذوي الكفاءة، بما يتماشى مع الهدف الاستراتيجي في دعم العرض وتمكين الطلب، وتحفيز المعروض العقاري، إضافة إلى تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.

وتوجد نحو 950 ألف أسرة مستحقة مسجلة في قوائم وزارة الإسكان، استحوذت منطقة مكة المكرمة على النسبة العظمى منها بـ 24.3 في المائة بعدد 231 ألف أسرة مستحقة، فيما جاءت منطقة الرياض ثانيا بنسبة 17.4 في المائة بـ166 ألف أسرة، في حين أتت المنطقة الشرقية ثالثا بنسبة 17 في المائة بعدد 163 ألف أسرة مستحقة.