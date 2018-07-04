أسعار الذهب تتعافى من أدنى مستوياتها في 7 أشهر

تعافت أسعار الذهب من أدنى مستوى في سبعة أشهر تقريبا أمس، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار وانخفضت الأسهم الآسيوية وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة واقتصادات رئيسة.

وبحسب “رويترز”، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1244.72 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 08:43 بتوقيت جرينتش.

وفي وقت سابق من الجلسة انخفضت أسعار الذهب إلى 1237.32 دولار للأوقية وهو أدنى مستوياتها منذ 12 كانون الأول (ديسمبر) 2017.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 في المائة إلى 1245.80 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 15.91 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاديوم 0.2 في المائة إلى 942 دولارا للأوقية.

وهبط البلاتين 0.2 في المائة إلى 814.30 دولار للأوقية. وفي وقت سابق من الجلسة تراجع البلاتين لأدنى مستوياته منذ كانون الأول (ديسمبر) 2008 عند 793 دولارا.

وتماسك الدولار أمس، بعد أن حقق مكاسب على مدى ثلاثة أشهر متتالية مع ترقب المستثمرين محضر الاجتماع الذي عقده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في حزيران (يونيو) الماضي، وبيانات الوظائف التي ستؤكد ما إذا كان سيجري رفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام.

كما صعد اليورو بعد تسوية خلاف داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا بخصوص الهجرة، والذي كان يهدد حكومة المستشارة أنجيلا ميركل.

وفي التعاملات المبكرة نزل مؤشر الدولار 0.3 في المائة إلى 94.76 بعد أن حقق مكاسب 5 في المائة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية لتصل مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 3 في المائة.