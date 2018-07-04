295 شركة و10 آلاف سعودي قدموا خدماتهم لـ 6.7 مليون معتمر

«الاقتصادية» من مكة المكرمة



وجه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، بتشكيل لجنة برئاسة الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعضوية هيئة تطوير المنطقة وعدد من الجهات ذات العلاقة لمتابعة الملاحظات المرصودة خلال موسم العمرة بشهر رمضان والعمل على حلها مستقبلا.

وقدم أمير منطقة مكة المكرمة خلال ترؤسه اجتماع لجنة الحج المركزية أمس بحضور نائبه شكره للجهات المشاركة في تنفيذ خطة العمرة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدا حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على توفير سُبل الراحة لضيوف الرحمن، مؤكدا أهمية أن يعمل الجميع على تعزيز الإيجابيات وتلافي الملاحظات المرصودة.

وشاهد أمير مكة المكرمة عرضا من وزارة الحج عن عدد المعتمرين خلال الفترة من غرة المحرم حتى منتصف شوال الحالي، الذي أوضح أن عدد المعتمرين بلغ أكثر من 6.7 مليون معتمر من مختلف دول العالم بزيادة تقدر بنحو 230 ألف معتمر عن الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ عدد الشركات التي قدمت الخدمات لضيوف الرحمن 295 شركة وقدم نحو 10 آلاف سعودي الخدمات لضيوف الرحمن خلال الموسم.

واستعرضت اللجنة نتائج عمليات نقل المعتمرين والمصلين من وإلى المسجد الحرام خلال شهر رمضان لعام 1439هـ حيث تم نقل 40 مليون راكب من وإلى المسجد الحرام بواسطة النقل الترددي خلال رمضان بزيادة 10 في المائة عن العام الماضي، فيما استوعبت المواقف على مداخل مكة المكرمة أكثر من 2.5 مليون مركبة وتم تأمين 2000 حافلة لنقل المصلين والمعتمرين.

واطلعت لجنة الحج المركزية على جهود الجهات الأعضاء خلال شهر رمضان إذ عملت الشؤون الصحية في المنطقة على تشغيل مستشفى الحرم لاستقبال الحالات الطارئة من الحرم وساحاته وتشغيل مركزي صحي الهجلة والسليمانية على مدار الساعة ودعم المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة ببعض التعاقدات الموسمية لبعض التخصصات الطبية لمواجهة الضغط، وأخيرا دعم المنطقة المركزية بعدد من الفرق الطبية الميدانية المتحركة عالية التجهيز.

وأسهمت هيئة الهلال الأحمر السعودي في الخطة بتشغيل عدد من العنايات الطبية على الطرق المؤدية للحرم المكي كما سلمت مواقع ثابتة في محطة باب علي عبارة عن خيمتين مكيفتين بعد التنسيق مع المسؤولين الميدانيين في الإمارة علاوة عل التنسيق مع إدارة الدفاع المدني في مكة المكرمة لتحديد مواقع إضافية كإخلاء طبي في الليالي الأخيرة من شهر رمضان فيما نفذ الدفاع المدني الدفاع الخطة التفصيلية لحالات الطوارئ لشهر رمضان إلى جانب العمل التطوعي ومراقبة محطات النقل بهدف التخفيف على المنطقة المركزية.

بدورها، وضعت رئاسة شؤون الحرمين أجهزة استبانات إلكترونية هدفت إلى أخذ آراء قاصدي المسجد الحرام عن الخدمات المقدمة لهم ووضعها بعين الاعتبار وقامت بتفعيل وتدشين تطبيق الحرمين الشريفين ومنصة إنجاز كما خصصت توسعة الملك فهد للمعتكفين وتوفير شاشات تعريفية تحوي إرشادات تخص الاعتكاف، وعملت شركة المياه الوطنية على تحسين جداول الضخ مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب تركيب أنظمة لمراقبة الضغوط في الشبكة المحيطة بالمنطقة المركزية والمسجد الحرام والبدء في تشغيل مركز التحكم في العمليات التشغيلية في أعمال مكة المكرمة.

ووفرت شركة الكهرباء فرقا للاستجابة السريعة مزودة بدراجات نارية إضافة إلى توفير الطاقة الكهربائية خلال الموسم.