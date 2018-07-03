ارتفاع مبيعات "فولكسفاجن" في أمريكا خلال الشهر الماضي بنسبة 5.7%

أعلنت مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية لصناعة السيارات اليوم الثلاثاء ارتفاع مبيعات فرعها "فولكسفاجن أمريكا" في السوق الأمريكية خلال الشهر الماضي بنسبة 5.7% إلى 28941 سيارة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

في الوقت نفسه زادت المبيعات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 7.2% سنويا إلى 172898 سيارة.

