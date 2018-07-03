تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي 3% في الربع الثاني

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الثلاثاء إن النمو الاقتصادي المغربي تباطأ ليسجل ثلاثة بالمئة في الربع الثاني من عام 2018 مقارنة مع 3.2 بالمئة في الربع الأول.

ومن المتوقع أن يظل النمو مستقرا عند 3.2 بالمئة في الربع الثالث مع انخفاض الإنتاج الزراعي 2.6 بالمئة.

وزاد النشاط الزراعي 3.1 بالمئة في الربع الثاني، بينما تباطأ نمو القطاع غير الزراعي إلى ثلاثة بالمئة مقارنة مع 3.3 بالمئة في الربع السابق.

وبلغ معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية 2.9 بالمئة في الربع الثاني مقارنة مع 2.3 بالمئة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقادت أسعار الغذاء معدل التضخم إلى الارتفاع إلى 2.6 بالمئة في الربع الثاني من 2.1 بالمئة في الربع السابق. وزادت الصادرات 13.9 بالمئة بفضل تحسن الطلب من دول منطقة اليورو.

وواصل قطاع السيارات تصدره لصادات المغرب، حيث قدم إسهاما بمقدار 5.4 نقطة في إجمالي نمو الصادرات، بينما بلغ إسهام الفوسفات ومشتقاته 4.7 بالمئة.

وارتفعت الواردات 9.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني بدعم من الطاقة والمعدات الصناعية.

ويتوقع البنك المركزي نموا اقتصاديا نسبته 3.6 بالمئة في عام 2018، على أساس توقعات بمحصول حبوب حجمه 9.82 مليون طن.