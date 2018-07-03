أسهم أوروبا ترتفع بعد انفراجة في خلاف ميركل بشأن الهجرة

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بعد أن سوى المحافظون بزعامة ميركل نزاعا بشأن الهجرة، وهو ما قدم الدعم للمستثمرين القلقين من أن حربا تجارية تقودها الولايات المتحدة قد تخرج النمو العالمي عن مساره.

وبحلول الساعة 0736 بتوقيت جرينتش صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة فيما حقق المؤشر داكس الألماني أفضل أداء ليرتفع 0.6 بالمئة.

وعوضت الأسهم الآسيوية، التي واصلت انخفاضاتها الكبيرة الليلة الماضية في الصين على وجه الخصوص، بعض خسائرها قبل بدء تعاملات الأسهم الأوروبية مما ساهم في استعادة الثقة.

وينتاب القلق الأسواق المالية الصينية قبل موعد نهائي يحل في السادس من يوليو تموز، حين من المقرر أن تفرض الولايات المتحدة رسوما على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار وهو ما هددت بكين بالرد عليه بفرض رسوم مماثلة على سلع أمريكية.

وانخفضت أسهم جلينكور للتعدين 8.5 بالمئة بعد أن قالت إن وحدة تابعة لها تلقت طلب استدعاء من وزارة العدل الأمريكية.

واستقرت أسهم سوسيتيه جنرال وارتفع سهم كومرتس بنك 0.4 بالمئة بعد أن وافق الأخير على بيع أنشطته لأسواق الأسهم والسلع الأولية إلى البنك الفرنسي.