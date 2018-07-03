مجلس الشورى يخاطب "تنظيم الكهرباء" بشأن تذمر المشتركين من ارتفاع الأسعار

علمت "الاقتصادية" أن مجلس الشورى ناقش خلال جلسة مغلقة ارتفاع اسعار فواتير الكهرباء بعد الاستماع الى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء .

وأكدت المصادر أن اللجنة الاقتصاد والطاقة خاطبت هيئة تنظيم الكهرباء مؤخرا للافادة حول استفساراتها بشأن ما أثير من تذمر عدد كبير من المشتركين على ارتفاع الفواتير.

ونوهت المصادر إلى أنه صدر قرار مجلس الشورى بتاريخ 4 شباط فبراير الماضي، متضمنا تقييم اللتعرفة الجديدة للكهرباء والتعريفات المقترحة مستقبلا مع احتساب تطور كفاءة التشغيل .

كما طالب المجلس من الهيئة (أثناء أدائها مهامها وخططها)، أن تلتزم بمؤشرات تتسق وتقاس مع أهداف رؤية المملكة 2030 وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية وتوسيع الآفاق أمام مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار في صناعة الكهرباء والمياه، لتحقيق الكفاءة وترشيد التكاليف.

وطالب كذلك بإلزام الشركة السعودية للكهرباء بالمواعيد المحدّدة لتنفيذ عناصر خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء، والعمل على تطبيق برنامج هيكلة الشركة وفقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه، وبتضمين رخصة ممارسة نشاط صناعة الكهرباء والمياه شرط الالتزام بالمحتوى المحلي من السلع والخدمات وفق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تبني مؤشرات مستوى خدمات موحد؛ لمعالجة تدني خدمة الكهرباء المقدمة في بعض المناطق، وتبني معايير وضوابط في إجراءات الأمن والسلامة والارتقاء بمستوياتها؛ للحد من ارتفاع حالات حوادث السلامة المسجلة في صناعة الكهرباء.