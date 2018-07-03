ماليزيا تطلب تخفيضا حادا في تكلفة مشروع للسكك الحديدية

طالبت الحكومة الماليزية مقاولا صينيا بتدبير خفض حاد في تكلفة مشروع للسكك الحديدية من أجل السماح له بالمضي قدما.

وقالت الحكومة في بيان اليوم الثلاثاء إن التكلفة الفعلية لمشروع "خطة سكك حديد الساحل الشرقي" هو 81 مليار رينجت (20 مليار دولار)، مضيفة أنه يتعين تخفيض هذا بدرجة كبيرة لجعل المشروع "قابلا للتطبيق من الناحية المالية".

ويمتد هذا المشروع، الذي يعد جزءا من مبادرة البنية التحتية الصينية "الحزام والطريق"، لمسافة 688 كيلومترا ويصل الولايات الريفية في شرق ماليزيا بالساحل الغربي.

وكان تم الاتفاق على المشروع للمرة الأولى عام 2016 مع "شركة الصين للاتصالات والبناء" من جانب رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، الذي خسر في الانتخابات التي جرت في التاسع من مايو.

وقال وزير المالية ليم جوان إنج إن المشروع لن يكون مجديا من الناحية المالية والاقتصادية إلا إذا قامت الشركة بإدخال تخفيض جذري في الأسعار.

وأضاف أنه سيتم إجراء محادثات مع الأطراف المتعاقدة والأطراف الأخرى المعنية بالمشروع.

وسددت الحكومة للشركة ما يقرب من عشرة مليارات رينجت كدفعة مقدمة للمشروع 9.67 مليار أخرى كقسط.

وتقوم الحكومة الجديدة بمراجعة مشاريع البنية التحتية وغيرها من الأمور من أجل تقليص الدين العام.