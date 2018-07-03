الذهب يرتفع من أدنى مستوى في 7 أشهر

تعافت أسعار الذهب من أدنى مستوى في سبعة أشهر تقريبا اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تراجع فيه الدولار وانخفضت الأسهم الآسيوية وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة واقتصادات رئيسية.

وبحلول الساعة 08:43 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1244.72 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة انخفضت أسعار الذهب إلى 1237.32 دولار للأوقية وهو أدنى مستوياتها منذ 12 ديسمبر كانون الأول 2017.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1245.80 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 0840 بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.4 بالمئة إلى 94.650.

ويخفض تراجع العملة الأمريكية بوجه عام تكلفة المعدن النفيس المقوم بالدولار على المستثمرين الذين يدفعون بعملات أخرى.

في الوقت ذاته بلغت الأسهم الآسيوية أدنى مستوى في تسعة أشهر اليوم بفعل تصاعد المخاوف من توتر العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة واقتصادات رئيسية، في الوقت الذي شهدت فيه السوق الصينية يوما سيئا آخر. ومن المقرر أن تفرض الولايات المتحدة رسوما على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار في السادس من يوليو تموز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 15.91 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 942 دولارا للأوقية.

وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 814.30 دولار للأوقية. وفي وقت سابق من الجلسة تراجع البلاتين لأدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2008 عند 793 دولارا.