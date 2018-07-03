وزير الطاقة الإماراتي: مستعدون للمساعدة في تخفيف أي نقص بمعروض النفط

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الثلاثاء إن أوبك ستسعى للتقيد بمستويات الامتثال الإجمالية للمنظمة خلال الفترة المتبقية من عام 2018 وإن الإمارات العربية المتحدة على استعداد للمساهمة في تخفيف أي نقص محتمل لإمدادات النفط.

وقال المزروعي، الذي يتولى رئاسة أوبك هذا العام، في بيان إن المنظمة ستعمل جاهدة اعتبارا من أول يوليو على الالتزام بمستويات الامتثال الإجمالية للفترة المتبقية من "إعلان التعاون".

وأضاف أن اللجنة المشتركة بين منتحي أوبك والمستقلين ستراقب الالتزام الكلي.

وذكر أن المشاركين في الاتفاق من أوبك وخارجها لن يتوانوا في التزامهم بالمساهمة في استقرار السوق لصالح المستهلكين والمنتجين والاقتصاد العالمي.

كانت أوبك اتفقت مع روسيا ومنتجين آخرين في 23 يونيو على رفع الإنتاج من يوليو وتعهدت السعودية بزياد "محسوبة" دون أن تحدد أرقاما.