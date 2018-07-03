459 مليون ريال صافي شراء صناديق الاستثمار للأسهم في يونيو .. الأدنى منذ 23 شهرا

حققت صناديق الاستثمار المرخص لها من هيئة السوق المالية، صافي شراء في سوق الأسهم السعودية خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي نحو 459.2 مليون ريال، وذلك بعد تحقيق شراء 1.79 مليار ريال ومبيعات 1.33 مليار، فيما حققت خلال أيار (مايو) صافي مشتريات بنحو 1.29 مليار ريال بفارق نسبته 64 في المائة.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن صافي مشتريات التي حققتها الصناديق الاستثمارية خلال حزيران (يونيو) تعد الأدنى منذ نحو 23 شهرا، وبالتحديد خلال شهر تموز (يوليو) من عام 2017، حيث بلغت صافي مشتريات الصناديق حينها نحو 218.6 مليون ريال.

وبحسب التحليل، فإن تحقيق الصناديق مستويات متدنية من صافي الشراء، قد يكون بعد تحقيق السوق الرئيسة مكاسب كبيرة منذ بداية العام الحالي 2018 وصلت إلى 15 في المائة، كما أن تداولات شهر حزيران (يونيو) اتسمت بالتذبذب المحدود، إضافة إلى تحقيق تداولات متدنية في السوق الرئيسة "تاسي" مقارنة بتداول مطلع العام.

من جهة أخرى، تراجعت نسبة ملكية الصناديق الاستثمارية بنهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي إلى أدنى مستوى منذ بداية العام، حيث بلغت نسبة الملكية نحو 9.04 في المائة، مقارنة بالشهر السابق له عند 9.19 في المائة، في حين بلغت قيمة ملكية الصناديق الاستثمارية بسوق الأسهم المحلية نحو 179.2 مليار ريال. وبالنسبة لبقية المستثمرين في السوق السعودية، فقد بلغت ملكية الفرد عند 78.5 في المائة بجميع فئاتهم، في حين بلغت ملكية المستثمرين الخليجيين عند 2.07 في المائة، بينما بلغت ملكية الأجانب نحو 4.99 في المائة منها 0.95 في المائة ملكية المستثمر المؤهل. وحققت السوق السعودية مكاسب بنسبة 15 في المائة منذ مطلع العام حتى نهاية أيار (مايو)، حيث دفعت هذه المكاسب بالأسهم إلى تجاوز المؤشر مستويات 8300 نقطة حينها، فيما بلغت المكاسب السوقية نحو 292 مليار ريال، لتصل القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية إلى 1.98 تريليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الحالي.

*وحدة التقارير الاقتصادية