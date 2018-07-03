51 مزايدة لتأجير مواقع استثمارية مساحتها 7 ملايين م2 في جدة

طرحت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة للتنمية الاقتصادية والاستثمار مزايدات المجموعة الاستثمارية الأولى للعام الجاري 1439هـ، التي تضمنت 51 مزايدة لتأجير مواقع استثمارية وأكشاك على مساحة إجمالية تجاوزت سبعة ملايين متر مربع، وبمدد عقود تصل لـ 25 عاما.

وشملت الفرص الاستثمارية تأجير موقع لإقامة مخطط تشاليح السيارات في بلدية الجنوب "إنشاء وتشغيل وصيانة" على مساحة تخطت أربعة ملايين متر مربع، إلى جانب تأجير موقع لإنشاء مدينة للورش الصناعية في نطاق بلدية الجنوب على مساحة مليون و729 ألف متر مربع، في حين تبلغ المدة الإيجارية للعقدين 25 عاما لكل موقع. وتنوعت الفرص الاستثمارية الأخرى لتشمل أيضا إقامة مدينة طبية ومجمعا سكنيا وفندقا وحدائق ومطاعم وأكشاك بيع ومحال تجارية، وكذلك إقامة مراكز وأندية نسائية وروضات أطفال، إلى جانب إقامة مستودعات وورش صناعية خفيفة وتخصيص مواقع صرافات آلية، وإنشاء ملاعب رياضية وغير ذلك من الفرص الاستثمارية المتاحة، والتي يمكن الاطلاع على تفاصيلها وشراء كراساتها عبر موقع الأمانة الإلكتروني.