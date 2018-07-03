أول صندوق استثماري وقفي في المملكة من الإنماء للاستثمار

حصلت شركة الإنماء للاستثمار على موافقة هيئة السوق المالية والهيئة العامة للأوقاف بطرح "وحدات صندوق الإنماء وريف الوقفي" طرحا عاما بالشراكة مع مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية "وريف الخيرية"، ويعد هذا أول صندوق استثماري وقفي في السعودية، حيث إنه صندوق استثماري وقفي عام مفتوح، توقف وحداته لصالح "وريف الخيرية"، التي تقوم بالصرف على علاج ورعاية المرضى المحتاجين. وبادر مصرف الإنماء بدعم الصندوق، من خلال الاشتراك في 100 ألف وحدة بمبلغ مليون ريـال، إسهاما من المصرف في تنمية الأصول الموقوفة للصندوق واستثمارها بما يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي ويعود بالنفع على مصارف الوقف المتمثلة في تقديم الرعاية الطبية للمستحقين وليكون مصرف الإنماء أول المساهمين والداعمين لهذا الصندوق الاستثماري الخيري. وعن هذه المناسبة، تحدث صالح بن عبدالله الحناكي، الرئيس التنفيذي لشركة الإنماء للاستثمار، بأن الهدف الاستثماري للصندوق وهو المحافظة على عين الوقف وتنميته على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في أصول متعددة وفق استراتيجية استثمارية متحفظة، تتناسب مع صيغة الوقف ومصارفه المحددة مسبقا من قبل الواقفين، وسيعمل مدير الصندوق على استثمار أصول الصندوق لتحقيق نمو في رأس المال الموقوف، وتوزيع نسبة من العوائد بشكل سنوي ومستمر على مصارف الوقف المحددة للصندوق، الممثلة في الخدمات الصحية والطبية من خلال الجهة المستفيدة، مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية.





وأضاف الحناكي، أنه بإمكان جميع المواطنين والمقيمين، أفرادا ومؤسسات، الاشتراك في الصندوق عبر الموقع الإلكتروني للإنماء للاستثمار www.alinmainvestment.com أو زيارة أقرب فرع من فروع شركة الإنماء للاستثمار.

يشار إلى أن شركة الإنماء للاستثمار هي الذراع الاستثماري لمصرف الإنماء، وهي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية برقم 37-09134 لمزاولة جميع أعمال الأوراق المالية، وتشمل التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية، وسبق أن طرحت شركة الإنماء للاستثمار عديدا من الخدمات والمنتجات الاستثمارية المتنوعة.